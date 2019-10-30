29 октября по ул. Шекснинская в Дзержинском районе Волгограда произошел порыв частного теплопровода, вызвавший интерес СМИ. Бригадой «Концессий теплоснабжения» оказана техническая помощь в устранении повреждения.

Порыв произошел в точке подключения к сетям «Концессий теплоснабжения» на частном трубопроводе диаметром 200 мм. Внимание к рядовой аварии обусловлено особенностями пролегания сети: трубопровод проложен открытым способом, т.е. по поверхности земли, что сделало рядовой порыв похожим на гейзер.

Причиной повреждения стало старение металла ветхого трубопровода. «Концессии теплоснабжения» оказали собственнику линии техническую помощь в устранении порыва. Для остановки течи и проведения работ концессиям пришлось приостановить подачу тепла в 10 многоквартирных домов. В течение нескольких часов повреждение было устранено, а подача ресурса возобновлена.

За 3 года реализации инвестиционной программы в Волгограде «Концессии теплоснабжения» полностью обновили 48 км сетей, что повышает качество и надежность системы централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения.