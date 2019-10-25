Компания «Концессии водоснабжения» решила проблему с еще одним изношенным участком водопровода по ул. Джабаева. В рамках инвестиционной программы специалисты ресурсоснабжающей организации подключают в действующую сеть новый водовод общей протяженностью более 1000 метров. Ветхие коммуникации заменены на новые трубы, теперь три тысячи жителей частного сектора Советского района будут обеспечены надежной и бесперебойной подачей воды.

В связи с этим с 08.00 час. 26 октября 2019 г. до 03.30 час. 27 октября 2019 г. будет временно ограничено водоснабжение по следующим абонентам Советского района:

— ул. Ващенко, дд. №27, 29, 31, 35-49;

— ул. Габышева, дд. №66-99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 115, 117-119, 120-123;

— ул. Гурьева, дд. №1-18, 20, 22, 24, 26;

— ул. Дарвина, дд. №22, 24,26, 28-57, 59, 61, 63;

— ул. Дворжака, дд. №2-9, 11, 13, 15-21, 30-47, 49, 51-60, 62, 64, 66;

— ул. Джабаева, дд. №3, 5, 5а, 7, 9, 15-37 (нечетные), 41, 43, 45;

— ул. Дубинина, дд. №36, 38-40, 42, 44-52;

— ул. Зевина, дд. №17, 17а, 19, 19а, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 27а, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 29-92, 94- 124 (четные);

— ул. Коганова, дд. №85-123;

— ул. Кошута, дд. №2, 3, 5а, 5б, 10, 12, 13, 13а, 9, 9а, 11, 14-30а, 32, 32а, 32б, 34, 38, 40-57;

— ул. Мочалова, дд. №2, 2а 3, 4а, 4-46, 51-59, 61, 63, 65;

— ул. Павленко, дд. №2-46, 48, 51, 52, 54-58, 61, 63, 67;

— ул. Пассара, дд. №31, 31а, 31б, 33, 33а, 37-58, 60, 62, 64, 66, 68;

— ул. Полухина, дд. №39-123;

— ул. Пчёлина, дд. №49-62;

— ул. Райниса, дд. №2а-40;

— пер. Райский, дд. №1-7, 7а;

— ул. Родникова, дд. №41-63 (нечетные);

— ул. Савицкого, дд. №27-40;

— ул. Сарафанова, дд. №30-56 (четные), 57-70, 71-93 (нечетные);

— ул. Соловьиная, дд. №1-24;

— ул. Фучика, дд. №2-49, 52а, 53, 55-65;

— ул. Хрюкина, дд. №1-68;

— ул. Черёмуховая, 1-23 (нечетные), 23б, 23д.

Работы проводятся в рамках реализации инвестиционной программы 2015-2022 гг. В период отключения потребителей от системы водоснабжения будет дополнительно организован подвоз воды.

Оперативную информацию о перемещениях водовозок и о восстановлении подачи воды можно узнать на сайте компании «Концессии водоснабжения» investvoda.ru или по телефону круглосуточного Контакт-центра 99-67-96.

Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание: кратковременные сложности сегодня – это надежная работа водопровода на долгие годы вперед.