Неприятный инцидент произошел рядом с ресторанами «Бамберг» и «Вилла Капри» в минувшие выходные. Из-за засора канализационной сети по ул. Комсомольская работа заведений была приостановлена практически на целый уикенд. Аварийной бригаде потребовалось двое суток, чтобы прочистить и полностью восстановить работу магистрального канализационного коллектора диаметром 600 мм.

Сообщение о засоре по ул. Комсомольская поступило в круглосуточный клиентский центр концессий в пятницу 11 октября. Забился магистральный канализационный коллектор диаметром 600 миллиметров, проходящий на глубине восьми метров. К месту происшествия сразу же отправилась аварийная бригада. Засор был ликвидирован при помощи четырех каналопромывочных машин, в совокупности с ручным трудом.

Огромная труба оказалась плотно забита тряпками разных размеров вперемешку с мелкими твердыми предметами: в создании засора явно поучаствовал не один жилой дом. К счастью, удалось обойтись без замены аварийного участка магистральной трубы, иначе пришлось бы нарушить благоустройство проезжей части улицы, вскрыв дорогу на весьма внушительную глубину. Бригада полностью устранила засор к утру воскресенья. Сейчас работа коллектора восстановлена, извлеченный мусор утилизирован. Стоит отметить, что работы по прочистке проводились без отключения водоснабжения близлежащих домов, ресурс подавался в полном объеме, жители не почувствовали никаких неудобств и провели выходные без нарушения собственных планов.

В результате инвестиций в канализационное хозяйство в 2019 году количество инцидентов на сетях канализации снизилось почти на треть по сравнению с 2015 годом – временем прихода «Концессий водоснабжения» в Волгоград. Однако подобных ситуаций можно избежать практически полностью, если соблюдать правила использования канализации.

В очередной раз водоканал призывает горожан к ответственному отношению при использовании канализации и напоминает, что хозяйственно-бытовой мусор любого рода, а также средства личной гигиены должны утилизироваться посредством мусоропровода, но никак не через канализацию.