Телеком-оператор «Дом.ru» расширил функционал услуги «Управляй просмотром». Теперь интерактивное управление просмотром доступно абонентам кабельного ТВ, а также клиентам с CAM-модулем, при подключении телевизора к интернету и активации функции HbbTV на Smart TV.

Клиенты компании могут ставить ТВ-передачи на паузу, перематывать и смотреть видеоконтент в архиве без установки приставки и дополнительных приложений. Управление интерактивным телегидом осуществляется с помощью стандартного ТВ-пульта с экрана телевизора. Без авторизации пользователь управляет просмотром пяти телеканалов, авторизовавшись – просмотром всех каналов по тарифу.

Сервис можно тестировать в течение двух месяцев без дополнительной платы. После завершения периода тестирования подключить «Управляй просмотром» можно с телеэкрана или в личном кабинете «Дом.ru» за 70 рублей в месяц. Здесь подробная инструкция по настройке.

«За пять лет количество Smart TV в России увеличилось более чем в три раза. Умные телевизоры уже есть в доме каждого третьего клиента «Дом.ru» и мы ожидаем, что к 2021 году эта цифра возрастет минимум в 1,5 раза. С запуском нового сервиса миллионы клиентов кабельного ТВ откроют для себя ранее недоступный мир интерактивного телевидения. Иногда так хочется остановить мгновение и, например, пересмотреть любимый момент из фильма или сериала. Благодаря HbbTV нажатием одной кнопки ТВ-пульта у каждого клиента «Дом.ru» появляется свое уникальное телевидение», — отмечает Ксения Боровикова, руководитель продукта «Видеоплатформа».

Уже в этом году сервис дополнится разделами: «Видео по запросу» — приобретение фильмов и подписок и «ТВ-шоу» — подборки популярных телевизионных программ.

Сервис уже запущен в 24* городах и до конца этого года станет доступен во всех городах присутствия оператора.

*Нижний Новгород, Липецк, Казань, Ярославль, Курск, Уфа, Пермь, Магнитогорск, Омск, Самара, Чебоксары, Рязань, Пенза, Екатеринбург, Красноярск, Киров, Воронеж, Оренбург, Волгоград, Йошкар-Ола, Нижнекамск, Тюмень, Ижевск, Барнаул