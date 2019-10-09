На следующей неделе в Волгоградском музыкально-драматическом казачьем театре состоится творческое мероприятие, посвященное празднику Покрова Пресвятой Богородицы, особо почитаемому казачеством всего мира.

Мероприятие будет проходить 14 октября. В концертной программе примут участие Народный духовно-патриотический театр песни И. Талькова при Казанском кафедральном соборе, народный молодежный театр «Благодатное небо», театр духовно-нравственного сюжета «Миргород», Кумылженский народный театр «Вдохновение», а также ансамбль старинной казачьей песни «Станица».

На этом главном осеннем празднике ожидается участие Митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора. Начало мероприятия в 18:00.