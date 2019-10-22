В конце октября в Волгоградской консерватории им. П.А. Серебрякова состоится гала-концерт «Созвездие юных», на котором выступят лауреаты международных, всероссийских и областных конкурсов, стипендиаты губернатора Волгоградской области, а также лауреаты общероссийского конкурса «Молодые дарования России».

Во время концерта будет вручено 15 свидетельств о назначении стипендии губернатора Волгоградской области в 2019 году обучающимся в образовательных организациях дополнительного образования детям, студентам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования сферы культуры и искусства Волгоградской области, проявившим выдающиеся способности в творческой деятельности. Среди них — ученики Детской школы искусств им. Ю.А. Гагарина Котельниковского района, Добринской детской школы искусств Урюпинского района, детских школ искусств города Волгограда, ставшие победителями и дипломатами международных и российских конкурсов, лауреатами фестивалей, смотров, победителями олимпиад и выставок.

Участники гала-концерта – обучающиеся детских музыкальных школ и детских школ искусств г. Волгограда, и Волгоградской области – исполнят произведения в различных жанрах, представят театральные сценки, инструментальные, хореографические композиции, сольные, ансамблевые и вокальные номера. Также будут представлены работы стипендиатов-художников.

Мероприятие состоится 30 октября, начало в 15:00.