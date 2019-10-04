Уже в эту субботу интерактивный музей «Россия-Моя история» будет отмечать свой второй день рождения. Со дня открытия музея прошло уже два года, в честь этого события 5 октября 2019 года жители и гости города приглашаются на праздничные мероприятия.

По данным пресс-службы интерактивного музея «Россия-Моя история», для гостей подготовлена специальная праздничная программа, рассчитанная на посетителей разных возрастов.

В Выставочных залах музея экспозиций «Рюриковичи» и «Романовы» мероприятия начнутся в 13:00 и 15:00. Тут для посетителей состоится краеведческая игра-викторина «От столицы Орды до «Русского Чикаго», посвященная истории города на Волге.

В 14:00 гостей интерактивного музея приглашают принять участие в увлекательном историческом квесте «Символы эпохи», который пройдет в выставочных пространствах «От великих потрясений к великой Победе» и «Россия-Моя история.1945-2016». Участие в квесте и игре-викторине бесплатное, при наличии входных билетов на выставки. Обязательна предварительная запись по телефону +7(8442)97-91-81.

С 15:00 до 17:00 все желающие смогут поиграть в интеллектуально-развлекательные игры «OSTAP». В это же время в холле Исторического парка начнет свою работу телешкола «Ералаш» — будут организованы мастер-классы от профессиональных актеров, кастинг для желающих стать участниками популярного проекта, творческая фотозона.

В 16:00 состоится мастер-класс по изготовлению русской традиционной куклы-оберега «Счастье» Участие в интеллектуальных играх и мастер-классах бесплатное.

С 16:00 до 18:00 в зале-лектории Исторического парка состоится бесплатный кинопоказ популярных короткометражных фильмов внеконкурсной программы Фестиваля уличного кино.