Для любителей «тихой охоты» в природном парке «Волго-Ахтубинская пойма» проходят «грибные туры», во время которых гостей проводят по самым грибным местам. Туры проводят специалисты природного парка.

В рамках минувшего тура посетители парка смогли не только познакомиться с удивительными уголками природы Волго-Ахтубинской поймы, но и собрать хороший урожай грибов. Наиболее часто встречающимися оказались подтопольники, или тополевая рядовка. Эти грибы растут в тополиных лесах с песчаной почвой, осинниках и особенно вкусны при мариновании или солении – фирменным рецептом во время экскурсии поделились с туристами специалисты природного парка. Они рассказали, как отличить съедобный гриб от ядовитого, какие грибы можно встретить в пойме, какой лес и тип почвы предпочитает тот или иной вид. Кроме рядовки, грибники нашли также грузди и вешенки.

Как отмечают сотрудники парка, этот год выдался особенно урожайным на грибы. А прекрасная погода, которая влечет на лоно природы жителей мегаполисов, способствует повышенному спросу на экскурсии по природному парку. Очередной грибной тур его сотрудники проведут в субботу, 26 октября. Записаться на экскурсию можно по телефону: 8-961-687-99-73.