До конца осени на городских территориях будет высажено 3000 деревьев и кустарников, которые подготовил для озеленения парков и скверов «Горпитомник». Первые 250 саженцев будут высажены в Дзержинском районе. В ближайшее время крупномерные деревья и кустарники, среди которых яблоня, барбарис, сосна крымская, сирень и другие сорта растений, агрономы высадят также в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Ворошиловском и других районах.

​В Дзержинском районе дерен, катальпы, барбарис, ясень и другие растения украсят парки «Русь» и Героев-летчиков, бульвар им. Жукова. В Ворошиловском районе кусты снежнеягодника и саженцы каштана дополнят зеленую зону в парке «Сказка» и в сквере у «Гасителя», а магония, жимолость, катальпы и айлант расцветут вдоль улиц Калинина, Череповецкой и Огарева. Всего в этом районе в осенний период специалисты высадят свыше 550 деревьев и кустарников, выращенных на базе «Горпитомника». Для озеленения парка 70-летия Победы в Краснооктябрьском районе предприятие передает 475 растений, в Кировский район доставят около 700 деревьев и кустарников. Яблоня, черемуха, скумпия появятся на зеленой зоне вдоль ул. Кирова и в сквере Доблести и Славы.

Все сорта и породы растений, выращенные специалистами предприятия, подобраны с учетом почвенно-климатических условий города, что позволит им легко адаптироваться к новым условиям. Кроме того, при выборе ассортимента агрономами учитывалась способность деревьев и кустарников к очищению воздуха, защите от ветра, шума и пыли.