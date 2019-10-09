Сезон фонтанов завершен, пришло время готовить их к зиме. Консервация фонтанов и водных сооружений ведется по всему городу. На данный момент специалисты законсервировали 17 из 26 объектов.

Как сообщает РИАЦ, во время работ специалисты проверят состояние инженерных систем и выполнят профилактические работы на оборудовании. На зиму уже отключены фонтаны, расположенные у музея «Россия. Моя история» и на бульварной части проспекта Ленина.

Как поясняет мастер по автоматизированному поливу и фонтанам МБУ «Волгоградзеленхоз» Владимир Катайкин: «Сначала мы снимаем с чаши решетку и промываем все элементы под напором воды. Систему фильтрации и двигатели продувается специальным компрессором – после сушки их, как и форсунки, демонтируют: до весны они будут храниться на базе предприятия».

Также были отключены все фонтаны в Ворошиловском районе, специалистам осталось почистить чаши, а также снять насосы и форсунки. Исключением стал искусственный пруд в сквере Саши Филиппова. Во время зимних холодов водоем глубиной порядка 2 метров не промерзает, что позволяет рыбам благополучно переживать зиму. Для обеспечения доступа кислорода в течение зимы сотрудники, обслуживающие сквер, оборудуют в пруду лунки.

После завершения профилактических работ законсервированы фонтаны в парках «Лесогород» на Тулака и Петровском Советского района.