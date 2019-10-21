Жителей и гостей города приглашают на открытие выставки документов, фотографий и экспонатов «Модные хроники города», посвящённой истории моды в России в XX веке на примере развития городского костюма в Царицыне — Сталинграде — Волгограде. Выставка будет открыта 23 октября в 15:00 в Волгоградской областной библиотеке им. М. Горького.

В экспозиции выставки будут представлены фрагменты дореволюционной и советской периодической печати, отражающие основные отечественные модные тенденции XX столетия, фотографии повседневной одежды царицынских и сталинградских жителей, костюмы и аксессуары из частных коллекций.

Особый интерес представляют экспонаты, предоставленные членами Царицынского генеалогического общества. На выставке вы можете увидеть детскую белую рубашонку конца XIX – начала XX века, жилеты и рубашки с вышивкой – модным элементом женской моды 40–50-х гг. из личной коллекции Бориса Валерьевича Колесникова.

Гости выставки ознакомятся и с основными вехами развития швейной промышленности, ассортиментом сталинградских магазинов одежды и обуви, а также с модными новинками, разработанными волгоградскими модельерами. Окунуться в мир советской эпохи позволят экспонируемые модели одежды и аксессуаров: платья 1950-80-х гг., жакеты, популярные в 70-х гг. брюки клеш, вязанные женские костюмы, вечерние женские сумки послевоенной поры, сумочки ручной работы, мужские запонки, женские украшения и др. Кроме того, в экспозиции содержится куртка японского производства, полученная за 10 кг. тыквенных семечек!

Приятным сюрпризом для всех посетителей выставки станет показ мод от Театра моды «Феерия» ГБОУ СПО «Волгоградский Технологический колледж», который представит две коллекции одежды. Первая коллекция «Барышня крестьянка», выполненная в романтическом стиле, стала победителем Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства, а вторая коллекция «О граде Волгограде», где используются в отделке знаковые сюжеты города, завоевала 3-е место на Международном конкурсе «Губернский стиль» в г. Воронеже.

Гостей ждут по адресу: ул. Мира, 15. Вход бесплатный. Телефоны для справок: (8442) 33–11–48