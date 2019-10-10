Любое торжественное событие должно быть оформлено соответствующим образом. Очень важно создать атмосферу праздника, чтобы присутствующие чувствовали неординарность данного торжества. И достичь этого можно разными способами, в том числе и с помощью таких, на первый взгляд, простых изделий, как гелиевые шары.

Благодаря компании Экспресс Букет можно украсить праздник оригинальными и красочными шарами, наполненными гелием. Магазин предлагает широкий ассортимент высококачественных изделий, полностью соответствующих всем стандартам качества и экологической безопасности. Шары изготавливаются из прочных, безопасных материалов, способных выдерживать значительные механические нагрузки. Экспресс Букет располагает собственной службой доставки, благодаря чему заказ будет доставлен в максимально сжатые сроки, в любое время суток.

В чем преимущества таких изделий



Гелиевые шары в Волгограде очень популярны. И в этом нет ничего странного, если учесть их особенности. Главные преимущества таких изделий очевидны:

• прочность – несмотря на кажущуюся уязвимость, их нельзя повредить по собственной неосторожности, что актуально для воздушных шариков из тонкой резины;

• практичность и легкость эксплуатации. Ничего не нужно надувать, напрягая легкие, к клиенту шары поставляются уже с закачанным внутрь газом;

• доступная стоимость. Благодаря адекватному ценнику, покупать их могут практически все потребительские категории;

• возможность создавать шарики практически любых форм и оттенков. Все зависит исключительно от вашей фантазии, все остальное сделает компания.

Их основное отличие от обычных воздушных шариков заключается в том, что вместо воздуха в них закачивается специальный газ – гелий. Он очень легкий, легче воздуха, благодаря чему и появляется одно из главных достоинств изделий – способность парить. Если такой шарик отпустить, то он улетит ввысь, а не опустится вниз, как это делают обычные воздушные изделия.

Кроме того, гелий обладает еще одним важным свойством – особенным влиянием на голосовые связки человека. Если вдохнуть этот газ, то голос на время станет совершенно неузнаваемым, причем очень тонким и высоким, а это смешно, забавно и весело – то, что нужно для отличного праздника.

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Гелиевые шары – прекрасный, современный аналог обычным латексным изделиям. Цена не слишком отличается, а возможностей гораздо больше. Такие шарики не просто красивее, они практичнее, долговечнее, их присутствие значительно улучшает общее впечатление о торжественном мероприятии. После завершения празднования шары, наполненные гелием, никуда не денутся, ими можно будет играть или просто отпустить в небо.

У нас вы можете купить как обычные гелиевые шары, так и изготовленные из металлизированной пленки. Доставка осуществляется максимально быстро. Постоянным покупателям предлагаются выгодные скидки и бонусы. Оплата – любым удобным для клиента способом, как наличным, так и безналичным расчетом.