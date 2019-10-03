На территории завода «Волгограднефтемаш» прошел конкурс в номинации «Лучший электросварщик» ежегодного областного конкурса «Лучший по профессии». В соревновании приняли участие 36 участников из 27 предприятий, среди которых были и концессии тепло- и водоснабжения.

«Отрадно, что количество участников конкурса растет из года в год. Это говорит о том, что эта профессия востребована. Недавно нашим комитетом проводился мониторинг по необходимым профессиям и сегодня я могу смело сказать, что практически по всем крупным промышленным мероприятиям профессия сварщика очень востребована. Без вас трудно представить современное производство» — поприветствовал участников конкурса Роман Беков, заместитель губернатора Волгоградской области.

Помимо самих участников на предприятие пришли и будущие сварщики – ученики колледжа смогли понаблюдать за профессионалами в деле. Один из студентов колледжа Михаил признался, что так близко наблюдать за профессионалами ему было очень интересно: «Мы с ребятами заглянули в несколько кабинок, где участники выполняли задание, не смогли удержаться. Здорово смотреть на профессионалов за работой. Они все были так сосредоточены, что даже не заметили нас». И это неудивительно, от участников требовалась максимальная концентрация при выполнении практического задания – нужно было на заготовке, предоставленной организаторами, выполнить сварку шва на трубе. Причем не абы как: красота шва также будет оцениваться в определенное количество баллов.

Михаил Кувшинов, сварщик «Концессий теплоснабжения», рассказал, что практическая часть довольно сложная: «Нужно аккуратно и ровно сплавить шов. Делается это в пять этапов, так что работа долгая, минут 30 минимум. Да, наверное, любую работу сварщика можно назвать трудной и долгой».

Помимо практической части, была также и теоретическая: здесь проверяли знания технологии, техники безопасности и иных тонкости профессии электросварщика. Теоретическая часть была в форме теста и состояла из 20 вопросов. Константин Щукин, сварщик «Концессий водоснабжения», признался, что с легкостью ответил на все 20 вопросов: «Ничего сложного не было. Оно же как бывает? Когда долго занимаешься одним делом, практикуешься каждый день, не задумываешься особенно, почему именно так, а не иначе. А когда начал готовиться к конкурсу, все прочитал и быстро понял, что к чему. Через практику все быстрее запоминается».

Председатель профкома «Концессий водоснабжения» Ирина Тарасова рассказала, что рабочие водоканала всегда принимают участие в областных конкурсах профессионального мастерства, а еще концессии проводят для них свои конкурсы, потому что это помогает получить новый опыт, посмотреть, как работают другие.

Результаты будут известны только к концу года. Но, как говорится, главное все же участие.