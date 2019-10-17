«Дом.ru» запустил в Волгограде услугу домашнего видеонаблюдения, которая позволяет удаленно контролировать ситуацию внутри квартиры, в подъезде или частном доме. Управлять услугой, просматривать изображение в реальном времени и в записи можно в мобильном приложении «Умный Дом.ru», доступном для устройств на базе iOS и Android.

Домашняя камера записывает и транслирует видео в формате Full-HD (1920*1080), обладает углом обзора 105 градусов и инфракрасной подсветкой дальностью до 7 метров. В нее встроен режим ночной съемки и микрофон, который позволяет слышать того, кто остался в квартире – ребенка, няню, пожилых родителей и даже питомцев.

Камера реагирует на движение. Она сразу начнет снимать, если кто-то зайдет в квартиру, и отправит уведомление на смартфон. Чтобы устройство начало работать, достаточно подключить его к интернету через Wi-Fi и настроить через мобильное приложение. Это можно сделать как самостоятельно, так и с помощью сервисных инженеров «Дом.ru».

Уличная IP-камера снабжена детектором движения и инфракрасной подсветкой до 25 метров, видео в Full-HD формате позволяет различать лица, номера машин и другие детали на расстоянии до 15 метров. Комплектация устройства позволяет работать в диапазоне температур от – 40С до + 60С. Для внешней камеры пользователю понадобится ftp-кабель длиной до 90 метров и подключение через инжектор.

Все видеозаписи загружаются в архив и хранятся там до 7 дней. Безопасность данных, размещенных в «облаке», обеспечивается шифрованием.

Оборудование можно приобрести в собственность сразу или взять в рассрочку на 6,12 или 24 месяца. Абонентская плата за видеонаблюдение — 250 рублей в месяц. Подробнее – на сайте.

«Тайная жизнь домашних животных – больше не тайна. С видеонаблюдением вы видите все, что происходит в ваше отсутствие и в любой момент сможете посмотреть, учит ли ваш ребенок уроки или «залип» в интернете, проверить, как чувствуют себя ваши пожилые родственники или как продвигается ремонт, не балуется ли питомец. Спокойны будут и отпускники – камера сработает на любое движение в квартире. Все, что нужно для работы сервиса — доступ в интернет», — отмечает директор волгоградского филиала «Дом.ru» Иван Ягупов.