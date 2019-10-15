В Волгограде продолжается переселение граждан из аварийного жилья. До конца текущего года более 200 человек смогут переехать в новое жилье. На данный момент компания, у которой администрация города закупит первые 33 переселение для волгоградцев, переселяющихся из аварийного фонда, уже определена. Все приобретаемые жилые помещения – отдельные благоустроенные двухкомнатные квартиры, расположенные в новых домах в Кировском районе.

Аукционы на покупку 33 — однокомнатных, 33 – двухкомнатных, а также 8 — трехкомнатных квартир муниципалитет объявил в конце сентября. По требованиям конкурсной документации, все они должны находиться в Волгограде, в домах, введенных в эксплуатацию после 2009 года. Первыми были подведены итоги по 33 аукционам на покупку двухкомнатных квартир. Так как в каждой закупке принял участие только одна компания, аукционы признаны несостоявшимися, однако в соответствии с федеральным законодательством муниципалитет имеет право заключить контракт с единственным участником аукциона, если его предложение соответствует условиям конкурсной документации.

Новое жилье, приобретаемое муниципалитетом в текущем году, предназначено для жителей домов № 3 и 6 на улице Вучетича, №7 на улице Марийской, №8 поселка Саши Чекалина, № 14 и 20 на улице Жолудева. Более 200 человек — владельцы и наниматели – до конца года получат возможность переехать в новое жилье. Собственники 12 объектов недвижимости предпочли получить денежную компенсацию – большая часть выплат уже произведена.

Владельцам аварийной жилплощади муниципалитет передаст новое жилье в собственность. С теми, кто живет в аварийных домах на условиях соцнайма, заключат новые договоры. Те, кто предпочел получить денежную компенсацию за свои «квадратные метры», в дополнение к этому могут воспользоваться дополнительными мерами поддержки – принять участие в региональной программе льготной ипотеки. В этом случае на протяжении пяти лет участникам будут компенсировать до 15 тысяч рублей в месяц — часть процентов по жилищному кредиту. Точный размер компенсации определяется ключевой ставкой ЦБ РФ.