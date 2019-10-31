Волгоградцев приглашают в детскую художественную галерею на мастер-классы, которые будут проходить со 2 по 4 ноября. Помимо мастер-классов тут будут проходить и интерактивные занятия, на которых дети смогут попробовать свои силы в разных техниках изобразительного искусства.

2 ноября состоится занятие «Три цвета осени, и это не жёлтый, красный, оранжевый», на котором участники выполнят творческую работы в декоративно-графическом стиле. Начало в 14:00.

3 ноября состоится мастер-класс «Осенний букет» по технике неограниченной росписи ткани (батик). Начало в 10:30.

4 ноября на мастер-класс «Неизвестная акварель» по освоению приёмов акварельной живописи дети попробуют свои силы в технике «английской» или «итальянской» акварели. Начало в 13:00.

Все художественные материалы для занятий предоставляет галерея. Участие платное. Запись по телефону 8(8442)38-69-29. Волгоградская областная детская художественная галерея находится по адресу: ул. Советская, 26 (вход со двора).