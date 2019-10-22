Жителей и гостей города приглашают отметить День народного единства на территории возле интерактивного музея «Россия — моя история». Мероприятие будет проходить 4 ноября. В этот день для гостей будут работать интерактивные площадки, а также ярмарка фермерской сельскохозяйственной и свежей бакалейной продукции, выращенной и произведенной на родной земле.

Как сообщает РИАЦ, в 12:00 на сцене возле интерактивного музея «Россия – моя история» выступят Школа кавказских танцев «Саирме», вокальный ансамбль SMS, государственный ансамбль песни и пляски «Казачья воля», ансамбль казачьей песни Волгоградской филармонии, группа «Странники» и другие профессиональные артисты.

Параллельно будут работать игровые площадки, которые ознакомят зрителей с самобытной казачьей культурой. На площадке: «Казак Донской-рубака лихой» будет организована показательная работа по владению казачьей шашкой в следующих дисциплинах: рубка лозы (подготовка к конному бою), рубка бутылок (подготовка к пешему бою), фланкировка — крутка шашкой в танце. Также будет организован стенд — выставка традиционного казачьего клинкового оружия. Также в ходе викторины на соседней площадке волгоградцы смогут проверить свои знания по истории многонациональной России.