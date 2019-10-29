Ходатайство Централизованной системы городских библиотек об увековечении памяти Почетного гражданина Волгограда, известной поэтессы Маргариты Агашиной, было поддержано депутатами городской Думы. Именем известной поэтессы будет названа центральная библиотека города.

Известная советская и российская поэтесса Маргарита Агашина – автор 19 стихотворных сборников и книг для детей. Почти всю жизнь Маргарита Константиновна прожила в нашем городе, приехав на волжскую землю сразу по окончании Литературного института в 1951 году.

Ставшему родным Волгограду и его славной истории посвящена основная часть творчества Агашиной, в том числе такие известные стихотворения, как «Растет в Волгограде березка», «Солдату Сталинграда», «Горит на земле Волгограда». К городу-герою обращены ее строки: «Я люблю тебя, как человека, праздник мой – город мой, Волгоград!».

Поэтесса является лауреатом премии «Сталинград», награждена орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета»». В 1993 году за выдающиеся заслуги в области литературы, значительный творческий вклад, получивший признание волгоградцев и всей России, Маргарите Константиновне Агашиной решением Волгоградского городского совета народных депутатов присвоено звание «Почетный гражданин города-героя Волгограда».