Билайн (ПАО «ВымпелКом») присоединился к меморандуму о создании и обеспечении деятельности Центра инноваций и интернета вещей, подписанному раннее Фондом «Сколково», международной инновационной биофармацевтической компанией «АстраЗенека» и другими партнёрами.

Соглашение о партнерстве предусматривает совместное развитие цифровых технологий и технологий Билайн 5G/IoT для последующего создания инновационной экосистемы в здравоохранении. Компании будут участвовать в разработке модели терапевтических решений с целью улучшения существующих или создания новых методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации пациентов на всем маршруте получения медицинской помощи.

Кроме того, новое партнерство предусматривает демонстрацию и тестирование инновационных, цифровых терапевтических комплексов, решений в области «интернета вещей» и больших данных для здравоохранения.

Джордж Хелд, вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса ПАО «ВымпелКом»:

«Билайн уделяет особое внимание использованию новейших технологий для повышения качества жизни и здоровья населения. Партнерство с Центром инноваций позволит нам как оператору получить уникальный опыт использования нашей пилотной инфраструктуры сетей пятого поколения, экспертизы больших данных и интернета вещей для развития медицины будущего в России».

Торжественное открытие Центра Инноваций и Интернета вещей в Здравоохранении на базе Фонда «Сколково» состоялось в рамках форума «Открытые Инновации». На этапе открытия уже созданы инновационные центры лечения жизнеугрожающих заболеваний, таких как рак легкого, нарушения обмена веществ и коронарного кровотока и бронхиальная астма. Они позволят интегрировать в единую информационную систему данные по заболеваемости, создать пациентские регистры, оптимизируя путь пациента с использованием инновационных технологий, позволяющих добиваться лучших результатов в диагностике и лечении заболеваний, экономить время врача на приеме, обеспечивать стандартизацию выполнения клинических рекомендаций.