Билайн (ПАО «ВымпелКом») в рамках конкурса технологических стартапов GoTech (номинация Digital Experience 2019) выбрал победителей. Лучшими были признаны: «Кластер» — разработчик систем умного дома, а также FlyPenny — мобильный сервис монетизации благодарности. Стартапы смогут тестировать и дорабатывать свои решения в пилотной 5G зоне Билайн в Сколково.

Билайн уже второй год поддерживает GoTech (18+) и ищет перспективные проекты, которые будут использовать технологии 5G и IoT (интернет вещей) в следующих направлениях:

· «умный» город;

· промышленность;

· дроны;

· беспилотные автомобили;

· виртуальная и дополненная реальность;

· энергоэффективные технологии;

· телемедицина.

По результатам конкурса 2019 года компания выбрала два проекта:

FlyPenny — мобильный сервис монетизации благодарности для увеличения продаж до начала покупок. В будущем сервис позволит посетителям магазинов автоматически получать на свой смартфон благодарность и 1 рубль для скидки от BLE-метки (Bluetooth Low Energy), а магазинам — принимать благодарности на Smart-кассах («умных» кассах). Также решение будет полезно водителям — при нахождении в зоне действия дорожного знака со встроенной BLE-меткой они смогут автоматически получать на свой смартфон благодарность и 1 рубль для скидки при условии соблюдения скоростного режима. Кроме того, пользователи могут перечислять благодарности благотворительным фондам, можно настроить автоматические ежедневные списания. Стартап готовится к запуску пилотного проекта с Билайн, в рамках которого протестирует свою технологию в сети связи пятого поколения.

Кластер – разработчик систем умного дома, объединяющий устройства и инженерные системы в доме в единую панель управления. Стартап задействует наработанные технологии по безопасности и надежности проводной системы умного дома, и интеграции в них беспроводных систем на базе 5G по управлению десятками видов устройств.

Команды, в частности, получат возможность запуска совместного продукта в лаборатории Beeline Innovation Lab с дальнейшим запуском для миллионов клиентов оператора.

Beeline Innovation Lab занимается поиском новых перспективных источников выручки; ищет технологии и продукты в областях геймификации, искусственного интеллекта; занимается оптимизацией ритейла, систем «умных» устройств и экосистем «умного» дома. Отдельное направление выделено под проекты социальной направленности, технологии для людей с ограниченными возможностями и решения для благотворительности. Основными требованиями к проектам является наличие коммерческого потенциала, трудно копируемый продукт/бизнес-модель и возможность синергии с бизнесом Билайн