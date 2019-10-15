Спортивный комплекс Лужники впервые провел успешное прикладное испытание пилотной сети 5G Билайн во время футбольного матча Россия-Шотландия. Порядка 20 сотрудников спортивной арены использовали 5G смартфоны и 5G CPE роутеры для оптимального распределения потоков болельщиков и обеспечения безопасности мероприятия.

Во время победоносного матча, собравшего более 65 000 зрителей в СК Лужники, сеть Билайн уверенно выдержала многократное увеличение нагрузки. Победа сборной России отразилась на желании зрителей поделиться радостными новостями: 10 октября в период с 19:00-00:00 во время матча с Шотландией было зафиксировано увеличение дата-трафика в 66 раз, а количество звонков увеличилось в 39 раз по сравнению с пятницей на прошлой неделе (4 октября). Пик нагрузки пришелся на окончание матча с 22:00-23:00, когда было зафиксировано наибольшее количество вызовов.*

Массовые мероприятия и праздничные дни всегда являются серьезным испытанием для операторов связи, реальной проверкой качества и надежности сети в условиях самых высоких нагрузок. Во время мероприятий особенно важно, чтобы передача данных и голосовая связь стабильно работала у сотрудников, обеспечивающих безопасность сотен тысяч зрителей.

Успешное испытание сетей 5G Билайн продемонстрировало новые возможности и перспективы применения современных технологий на спортивных объектах. Так, пилотная сеть 5G от Билайн была использована сотрудниками СК Лужники для оптимального распределения потоков посетителей матча и обеспечения безопасности мероприятия. Для этого была проведена интеграция с ИТ системами СК Лужники и ДИТ Москвы. Представителями структур безопасности спортивного комплекса использовались 5G смартфоны Huawei Mate 20 X и CPE роутеры для мониторинга и контроля в реальном времени.