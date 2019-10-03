ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) выходит на российский рынок облачного гейминга с собственной экосистемой, запуская решение под брендом Beeline Gaming. Презентация состоялась в рамках крупнейшей в России международной выставки интерактивных компьютерных развлечений ИгроМир.

Специальная приставка и облачное решение позволят играть в современные игры на максимальных настройках*, подключив телевизор или монитор. Приобрести приставку и оформить подписку на сервис можно будет позднее этой осенью.

Помимо широкого ассортимента игр, в которые можно играть «на максималках», подписка также дает доступ к полноценной игровой экосистеме, которая включает в себя специальные предложения от партнеров и актуальные новости из мира игр. Пользователи Beeline Gaming получат доступ к более 2,5 тысяч игр, представленных в популярных игровых маркетплейсах. Среди партнеров Beeline Gaming — такие крупные представители игрового рынка, как Buka, MY.GAMES (игровое подразделение Mail.Ru Group) и META Publishing. Поставщиком новостей из мира игр для экосистемы Beeline Gaming выступает интернет-портал DTF.

Для доступа к Beeline Gaming необходимо приобрести приставку, а также оформить подписку. Стоимость приставки составит 9 990 рублей, подписка обойдется в 990 рублей в месяц. Пользователям приставки также будет доступен сервис Билайн ТВ.

Владельцы компьютеров, которые не отвечают системным требованиям современных игр, вскоре также смогут запускать их в «облаке» с максимальными настройками — для этого Beeline Gaming разрабатывает отдельное приложение. Установить приложение можно будет бесплатно, оно появится в ближайшее время. Для его использования также будет необходимо оплатить подписку. Приложение доступно только для компьютеров на операционной системе Windows.

Еще одним составляющим игровой экосистемы Beeline Gaming станет специальная игровая банковская карта**. Владельцы этой карты смогут получить 10%-ный кэшбек на покупки на платформе Beeline Gaming, бонусы за расчеты в кафе и ресторанах по всему миру составят 5% от каждой суммы покупки, а за все остальные покупки в виде бонусов будет начисляться 1% суммы.

«Билайн активно работает над созданием и внедрением новых решений вне традиционного телекома. Мы видим большой потенциал роста игрового рынка в России. Наше решение позволит расширить рынок, сделав гейминг более доступным», — прокомментировал вице-президент по развитию нового и цифрового бизнеса Билайн Джордж Хелд.

* На основании требований игр, вышедших в 2019 году и ранее.

** Эмитент карты — РНКО «Платежный Центр» (ООО), Лицензия ЦБ РФ № 3166-К от 14.04.2014. Услуга возврата 5% кэшбека составляет 500 рублей. Подробнее – на https://bank-beeline.ru/gaming/ .



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ИгроМир – старейшая и крупнейшая в России международная выставка интерактивных развлечений: компьютерных игр, игр для консолей, мобильных телефонов, планшетов и других платформ.

Решение Beeline Gaming представлено в рамках стенда производителя профессиональных девайсов для гейминга Red Square.