Волгоградцы продолжают подключаться к тарифному плану «Социальный пакет» предназначенному для пенсионеров, студентов, многодетных родителей и людей с инвалидностью. С момента запуска тарифа оператором в апреле 2019 года им уже пользуются более 200 000 человек в регионах России.

Наибольшей популярностью комплексный социальный продукт пользуется у людей серебряного возраста – их доля составляет порядка 80%. Активно подключают «Социальный пакет» и другие категории населения. Более 70% пользователей тарифного плана «Социальный пакет» – это новые клиенты Билайн.

Особенностью социального тарифа является выгодная абонентская плата (в Волгоградской области она составляет всего 99 рублей), в которую включены 200 минут звонков в месяц на номера всех операторов области подключения и номера Билайн Россия, пакет мобильного интернета 3 Гбайт, безлимитное пользование мессенджерами WhatsApp и Viber. Кроме того, доступны различные специализированные опции для людей с особыми потребностями. В частности, для глухих и слабослышащих пользователей тарифа действует функция удаленного перевода на русский жестовый язык (РЖЯ), для незрячих и слабовидящих абонентов реализовано бесплатное пользование картами Яндекс. Карты (6+) и Google Карты (6+), а в перспективе появятся и специализированные сервисы BlindSquare (6+) и Be My Eyes (18+).

«Мы рады, что тариф «Социальный пакет» стал востребованным, — прокомментировал генеральный директор ПАО «ВымпелКом» Василь Лацанич. — При его создании мы учитывали особенности разных групп населения, которым компания могла бы помочь в решении их повседневных задач, поддержать и повысить качество их жизни. Мы рады, что к социальному тарифу подключается все больше и больше людей по всей России».

Подключиться к «Социальному пакету» можно при предъявлении одного из документов: студенческого билета, пенсионного удостоверения или справки о назначении пенсии, удостоверения инвалида или справки об инвалидности, удостоверения многодетной семьи (многодетной матери/многодетного отца). На один документ, подтверждающий право на получение льгот, можно подключить один абонентский номер.

Подробнее на beeline.ru.