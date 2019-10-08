Волгоградцев приглашают посетить передвижную выставку «Жизнь моя как исповедь, песня – как признание», посвященную 90-летию народной артистки СССР, композитора, почетного гражданина города-героя Волгограда Александры Николаевны Пахмутовой. Сотрудники ВМУК «ЦСГБ» подготовили подборку книг, статей и буклетов о жизни и творчестве композитора. Книжную выставку дополняет коллекция пластинок с песнями разных лет. Выставка будет экспонироваться в муниципальных библиотеках города.

До 14 октября передвижная выставка будет работать в библиотеке-филиале № 4 им. Ю.С. Бондарева на улице Дзержинского, 19 в Тракторазаводском районе, с 15 по 31 октября – в библиотеке-филиале № 20 на улице Николая Отрады, 1а, с 1 по 15 ноября – в Ворошиловском районе, в библиотеке-филиале № 3 им. И.С.Тургенева на улице Ковровская, 20. С 16 по 29 ноября выставку смогут увидеть жители Краснооктябрьского района в библиотеке-филиале № 9 на улице Кузнецкой, 73. С 1 по 15 декабря выставку увидят читатели библиотеки-филиала № 25, на улице пр-т Университетский, 82 Советского района Волгограда, и до конца года она пробудет в библиотеке-филиале № 24 им. В.М. Шукшина на улице 8-й Воздушной Армии, 35 в Дзержинском районе.

Книжная экспозиция привлечет внимание людей старшего поколения, тех, кто с юных лет помнит песни творческого дуэта Пахмутова — Добронравов наизусть. Творческое наследие Александры Николаевны представлено книгами и сборниками: Е.А.Добрыниной «Александра Пахмутова», Л.А.Квасниковой «Дорогами песен Александры Пахмутовой», В.А.Мадянова «Мелодии моих земляков: песни Волгоградских композиторов» и многими другими. В коллекции пластинок можно будет найти песни разных лет: «До свиданья, Москва!», «Как молоды мы были», «Команда молодости нашей», «Надежда», любимыми всеми россиянами. Выставка будет интересна посетителям разных возрастов.

Еще один культурно-просветительским проект «Один день в гостиной Александры Пахмутовой», посвященный юбилею композитора, осуществлен в этом году Детской школой искусств № 1. Он организован по инициативе руководства школы для преподавателей и учеников общеобразовательных школ, лицеев и гимназий города. Школьники посещают гостиную с экскурсией, где узнают о детстве юной Александры, которое она провела в поселке Бекетовке, знакомятся с творчеством композитора. Затем получают мастер-класс на выбор — по хору, живописи, хореографии и под руководством преподавателей школы воплощают тематику и образы песен Александры Николаевны в разных видах искусства.

Свой юбилей знаменитая уроженка Волгограда Александра Пахмутова отмечает 9 ноября. В рамках празднования юбилейного дня рождения композитора в октябре, ноябре и декабре в областном центре пройдет множество мероприятий, среди которых концерт «Песня, ставшая судьбой» в Волгоградской консерватории им.П.А.Серебрякова, Вечер песни «Нам есть за что судьбу благодарить», эстрадный концерт Волгоградского духового оркестра «Знакомые песни в новых ритмах», книжные и интерактивные выставки творчества. 17 октября в Волгограде состоится фестиваль детских хоров муниципальных учреждений дополнительного образования Волгограда в сфере искусств. В ноябре песни Александры Пахмутовой представят волгоградской публике на фестивале «Главное, ребята, сердцем не стареть» ветеранские хоры. Завершением юбилейного года композитора станет финал традиционного Всероссийского конкурса фестиваля молодых исполнителей современной песни «Творческая неделя на родине А.Н.Пахмутовой». Гала-концерт победителей проекта в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра состоится 16 декабря в Волгоградском музыкальном театре.

В этом году в самом центре Волгограда рядом с интерактивным музеем «Россия – моя история» будет открыт сквер, которую назовут в честь Александры Пахмутовой.