Волгоградская областная детская библиотека приглашает библиотекарей в творческую лабораторию «Просто космос! Научная фантастика в чтении детей и подростков». Участниками мероприятия могут стать все специалисты муниципальных библиотек Волгоградского региона.

Во время мероприятия будут раскрыты такие темы, как многообразие жанров научной фантастики для читателей разных возрастных групп; значимость научно-фантастической литературы в формировании личности ребенка; стимулирование интереса к чтению научно-фантастических книг у детей и подростков; перспективы использования научно-фантастических произведений в работе с подрастающим поколением.

С проектом программы творческой лаборатории можно познакомиться на сайте Волгоградской областной детской библиотеки по ссылке.

Мероприятие будет проходить 17 октября с 10:00 до 15:00 в помещении Волгоградской областной детской библиотеки по адресу: г. Волгоград, ул. Рокоссовского, 48. Справки по телефону 8(8442) 37-72-56.