В ближайшие выходные в Волгоградской областной библиотеке им. М. Горького будет проходить XIII «Цветаевский костёр» в честь 127-й годовщины со дня рождения выдающегося русского поэта Марины Цветаевой. Гостей ждут 6 октября, начало в 15:00.

В этом году «Цветаевский костёр» в Горьковке будет посвящен самому счастливому периоду в жизни Марины Цветаевой — крымско-коктебельскому. Этим счастьем Марина Ивановна была обязана поэту, художнику, литературному критику, переводчику, самому знаменитому мистификатору Серебряного века Максимилиану Волошину. Его дом в выжженном солнцем и наполненном ветром Коктебеле – место мистическое и мифическое, окутанное романтикой и волшебством, с шутками и розыгрышами, театральными сценками и разного рода выдумками. Здесь, в рядах свободного, талантливого и веселого «Ордена обормотов», Цветаева постепенно освободилась от замкнутости и книжного восприятия мира. Здесь окрепло ее творчество, здесь она встретила мужа Сергея Эфрона.

6 октября на «Цветаевском костре» прозвучат стихи Марины Цветаевой, Максимилиана Волошина, Осипа Мандельштама, Николая Гумилева, Андрея Белого и других «членов» «Ордена обормотов».

В мероприятии примут участие специалист по литературе Серебряного века, доктор филологических наук, профессор Института русского языка и словесности ВГСПУ Надежда Тропкина, актриса Лариса Набойченко, Лидия и Ксения Магнитские, Надежда Ложечкина, Владимир Марченко, Елена Тарабанова и другие. В программе также — книжная выставка «Живое о живом» и видеоматериалы.

«Цветаевский костёр» пройдёт в актовом зале Библиотеки им. М. Горького по адресу: ул. Мира, 15 (4-й этаж). Вход свободный. Справки по телефонам: (8442) 33-20-21 (сектор социально-досуговой деятельности), 8-902-382-91-62 (Ольга Маруга).