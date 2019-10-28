4 ноября ежегодно отмечается День народного единства. В рамках праздника в Волгограде пройдут мероприятия для разных возрастных групп. К примеру, Волгоградская областная библиотека для молодежи проведет сразу несколько мероприятий, посвященных этому празднику.

1 ноября в 9:50 в библиотеке будет представлен исторический альманах «Герои Смутного времени». Гости библиотеки узнают о героях прошлых лет, противостоявших иноземным захватчикам. Кем были Минин и Пожарский до начала печальных событий Смутного времени? Какую роль в истории России того периода сыграл патриарх Гермоген? И как выжившие поляки описывали Ивана Сусанина? Ответы на эти и многие другие вопросы узнают участники экскурса!

Также 1 ноября в 10:50 гостей библиотеки ждет интерактивная лекция «Петр I в Царицыне». Речь пойдёт о том, как император гостил в городе на Волге, чем он здесь занимался и какие следы его пребывания остаются в Волгограде до сих пор. Слушатели узнают, почему Петр I приехал в Царицын под вымышленным именем и какие дары принес городу.

2 ноября в 10:30 Волгоградская областная библиотека для молодежи приглашает своих читателей принять участие в интерактивной игре «Неразделимы», которая будет проходить в формате путешествия на виртуальной «машине времени». Читатели «перенесутся» на четыре века назад, познакомятся с историческими событиями 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Участникам игры предстоит ответить на самый важный вопрос: что спасло Россию от Смуты и помогло прекратить польскую интервенцию.

2 ноября в 11:20 в библиотеке состоится культурологический экскурс «Праздник многонационального единства». Участники экскурса смогут познакомиться с историей Дня народного единства; узнают, как отмечается этот праздник в разных городах России и какие мероприятия, посвященные этому славному дню, проходят у этнических соседей.

Вход на мероприятия свободный. Справки по телефону 8(8442)94-45-44.