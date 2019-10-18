Жителей и гостей города приглашают посетить фестиваль национальных культур «Все краски радуги», посвящённый культуре, традициям и обычаям народов разных стран. Фестиваль будет проходить 24 октября в Волгоградской областной библиотеке для молодёжи в рамках страноведческого цикла «Многонациональное разноцветье».

Гостями библиотеки станут армянская танцевальная группа «Адана», солистка Волгоградской областной филармонии, лауреат всероссийских конкурсов Наталья Долгалева, студенты Волгоградского государственного аграрного университета и Волгоградского государственного медицинского университета из Узбекистана, Армении, Шри-Ланки и других стран.

Гости библиотеки расскажут о своих странах, уникальных природных и культурно-исторических достопримечательностях, традициях и обрядах своих народов, познакомят с национальной кухней, продемонстрируют волгоградской аудитории мастерство зажигательных национальных танцев. В исполнении Натальи Долгалевой прозвучат русские и чувашские народные песни.

Начало в 12:30. Вход свободный. Справки по телефону 8(8442)94-45-44.