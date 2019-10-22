Октябрь в этом году выдался очень теплым и тем самым сместил сроки цветения хризантем в Волгоградском региональном ботаническом саду. Также сместились и сроки проведения традиционного «Бала хризантем». Пышным и ярким цветением хризантемы начнут радовать уже через пару недель.

Сотрудниками ВРБС в этом году выращено рекордное количество хризантем: более 20000 черенков 40 различных сортов украсят теплицы оранжерейного хозяйства сада в Волжском. Все это великолепие будет представлено и на ставшем уже традиционном флористическом празднике «Бал хризантем». Он пройдет 15 ноября в волжском Дворце творчества детей и молодежи.

В программе праздника — выступление коллектива «Русинка», подведение итогов творческих конкурсов, посвященных хризантеме, конкурс флористов, мастер-классы по составлению цветочных композиций. Изюминкой праздника станет дефиле моделей в платьях, изготовленных из живых хризантем, и фотосессия в специально созданной флористами из цветов зоне.

Тех, кто не сможет попасть на «Бал хризантем», сотрудники ботанического сада ждут на следующий день, 16 ноября, у себя в гостях – в оранжерее, расположенной в Волжском, будет представлено все многообразие сортов хризантем, а также работы, изготовленные накануне лучшими флористами Волгограда и Волжского.

:-P [elfsight_instagram_feed id="1"]
[add_eventon show_et_ft_img="no" ft_event_priority="yes" only_ft="yes" hide_past="yes" event_count="2" etc_override="yes" ux_val="4" evc_open="no" jumper="no" hide_so="yes" sort_by="sort_rand" hide_end_time="yes" hide_arrows="no" evonotes=""]
Больше мероприятий...

Читайте также:

  1. Жителей региона приглашают на «Бал хризантем»
  2. И вновь в регионе пройдет «Бал Хризантем»
  3. В Волжском прошел «Бал хризантем»