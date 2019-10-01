Уже в эти выходные волгоградцы смогут совершить тур выходного дня по маршруту Волгоград – Астрахань, который впервые организовывает пригородная компания АО «Волгоградтранспригород».

По данным пресс-службы ОАО «РЖД», отправление пригородного поезда № 6081/6082 состоится 5 октября со ст. Волгоград-1 в 6:50 и прибудет в Астрахань в 12:10. В пути следования предусмотрены одноминутные остановки для посадки-высадки пассажиров на ст. Колобовка (в 8:05), ст. В.Баскунчак (в 9:22), ст. Харабалинская (в 10:28).

В обратный путь из Астрахани туристы отправятся в 16:40 и вернутся на волгоградский вокзал в 22:10. В пути следования предусмотрены одноминутные остановки для посадки-высадки пассажиров на ст. Харабалинская (в 18:24), ст. В.Баскунчак (в 19:31), ст. Колобовка (в 20:51). Время отправления и прибытия поездов – местное.

Стоимость проезда в одну сторону составит 908,8 рублей, при оформлении билетов туда-обратно – 1817,6 рублей. Для студентов и школьников действует скидка в размере 50%. Возможность бесплатного проезда предусмотрена для детей до 5 лет и федеральных льготников.

Стоимость полного экскурсионного тура для взрослых пассажиров составляет 3200 рублей, для детей младше 14 лет – 2050 рублей, для студентов и школьников старше 14 лет – 2250 рублей. В стоимость туристического пакета входят билеты на пригородный поезд, экскурсия по Астрахани с посещением Астраханского Кремля, услуги гида и трехразовое питание.

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В связи с тем, что количество мест в поезде ограничено, организация туристических групп и индивидуальных поездок осуществляется по предварительной записи по телефонам: 8-917-723-74-94, 8-906-408-70-75.

Более подробную информацию можно узнать на сайте АО «Волгоградтранспригород»: www.volgagradtransprigorod.ru.