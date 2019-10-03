В ближайшее воскресенье всех поклонников Игоря Талькова приглашают на ежегодный фестиваль памяти, который будет проходить в ТРЦ «Акварель». В рамках фестиваля в торговом центре состоится гала-концерт и торжественное закрытие IX Международного фестиваля памяти Игоря Талькова.

Фестиваль будет проходить уже в девятый раз. Ежегодно в нём участвуют одиночные исполнители, ансамбли, группы и коллективы. Участники исполняют всеми любимые песни, а также малоизвестные стихи Игоря Талькова.

Приходите поддержать талантливых исполнителей и насладиться творческим наследием легендарного поэта. Мероприятие состоится 6 октября в центральном атриуме ТРЦ «Акварель» с 15:00 до 18:00.

«Акварель» приглашает на ежегодный фестиваль памяти Игоря Талькова Общество

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