На полях региона продолжается уборочная кампания. Впервые аграрии региона превысили показатель в миллион тонн по подсолнечнику при сохранении среднегодовых показателей по площадям сева. Ранее таких объемов в области не собирали никогда прежде.

Также, несмотря на сложные природно-климатические условия аграрии собрали высокий урожай зерновых — 4,4 миллиона тонн, а также впервые за всю историю региона превысили показатель в миллион тонн по подсолнечнику при сохранении среднегодовых показателей по площадям сева.

По информации облкомсельхоза, на сегодняшний день масличные культуры убраны на площади свыше 550 тысяч гектаров, предстоит обработать еще около 230 тысяч. Проводимая в регионе работа по сортосмене и сортообновлению дает результаты: урожайность подсолнечника повысилась до 17 центнеров с гектара — в 2018 году она была на уровне 13,3 центнера с гектара.

Серьезным стимулом для развития этого направления стало наращивание мощностей переработки — задачи по модернизации площадок и строительству новых определены губернатором Андреем Бочаровым в 2014 году в качестве приоритетных. Ввод в строй маслоэкстракционного завода «Каргилл Новоаннинский», модернизация других объектов дает возможность уже сейчас говорить о начале выполнения стратегической задачи — перерабатывать 100% семян подсолнечника на территории Волгоградской области.

Также повысилась урожайность сои: всего этой культуры намолочено 21,8 тысячи тонн с урожайностью 20,7 центнера с гектара, что на 6,3 центнера выше показателя прошлого года. По прогнозу специалистов, всего в этом году будет собрано около 1,2 миллиона тонн масличных культур.

Напомним, в Волгоградской области в 2018 году произведено 277,7 тысяч тонн подсолнечного масла — это уже 5% от российского производства. Также регион производит 40% горчичного масла в стране.