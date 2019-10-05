Любителей пошуметь приглашают в ближайшие выходные в музей-заповедник «Старая Сарепта». 5 октября в музее состоится интерактивная музыкальная программа «Барабанное шоу», где будет представлено более 30 видов барабанов из разных стран мира. В программе прозвучат маршевые барабаны, африканские Джембе, латиноамериканские Гуиро, этнические рейнстики, космические глюкофоны и многие другие.

Участники программы увидят и услышат 30 видов профессиональных барабанов из разных стран мира. На одних можно играть только с помощью специальных палочек, на других — барабаня руками. В среднем во время программы прозвучит более 1000 ударов по барабанам.

Отметим, барабаны были в составе инструментов музыкального оркестра Сарепты. Имели национальные аналоги барабана и соседи немецких колонистов — калмыки и татары.

«Барабанное шоу» совмещает образовательную и познавательную часть с яркой и шумной шоу-программой. Ведущий шоу профессиональный музыкант Роман Кузнецов гарантирует всем маленьким гостям и их родителям, что один удар по барабану будет равен трём улыбкам.

Начало 5 октября в 11:00 и в 13:00.
Возрастное ограничение: 3+
Цена билета 200 рублей.
Запись по телефону: 67-33-02

5 октября в «Старой Сарептае» будет шумно Культура

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