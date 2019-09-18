Волгоградская область стала одним из 45 субъектов Российской Федерации, где сегодня дан старт эко-марафону «Переработка», целью которого является возрождение традиций сбора макулатуры, стимулирование населения к раздельному сбору отходов и повышение экологической ответственности населения за состояние окружающей среды.

Девиз марафона – «Сдай макулатуру — спаси дерево!». Проект рассчитан, прежде всего, на предприятия и учреждения. Для участия в нем необходимо собрать 300 и более килограммов макулатуры и зарегистрироваться на сайте Сдай-Бумагу.рф или Sdai-Bumagu.com. Вывоз будет осуществляться транспортом компании-переработчика согласно расписанию акции. Для победителей предусмотрены призы.

Акция проходит 2 раза в год в виде соревнований между муниципальными районами. Победителем весеннего марафона в нашем регионе стал Руднянский район. Его жителями сдано на переработку около 8 тонн макулатуры. Второе и третье места заняли Чернышковский и Клетский районы. Районы-призеры награждены денежными сертификатами. Всего же в ходе проведенной весной акции на территории Волгоградской области было собрано более 100 тонн макулатуры.

Осенний этап марафона пройдет с 16 сентября по 30 октября. Интересующие вопросы можно задать координаторам проекта в Волгоградской области по телефону: +7 (988) 037-88-91.