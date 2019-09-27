В эти выходные на площадке Центрального концертного зала будет проходить XV фестиваль корейской культуры. Во время фестиваля будут работать различные интерактивные площадки, а также состоится большой гала-концерт.

По данным комитета культуры Волгоградской области, для гостей праздника 28 сентября в 14:30 откроются интерактивные площадки, где можно будет научиться азам каллиграфии, примерить традиционный корейский ханбок, а также продегустировать блюда национальной кухни. Кульминацией фестиваля станет K-pop баттл — корейская субкультура, которая завоевала миллионы поклонников по всей России и на протяжении многих лет является неотъемлемой частью национальных фестивалей. В рамках празднования будет организован конкурс исполнителей жанра K-pop, победителя совместно выберут зрители и специально приглашенное жюри.

Завершит программу большой гала-концерт, который начнется в 16:00. Зрители познакомятся с корейскими танцами, традиционной музыкой, увидят театральные постановки, а также выступления восходящих звезд из Крыма и Калмыкии.

Добавим, организатор мероприятия — региональный центр «Миринэ» при поддержке администрации Волгоградской области.