Волгоградский планетарий в скором времени будет отмечать свой 65-летний юбилей. В честь этой даты подготовлена музыкально-познавательная программа «Сказочный принц на большой планете». Она пройдёт в Звёздном зале 20 и 21 сентября, начало в 11:00.

Это философская сказка, притча для детей и взрослых о добре и зле, жизненных ценностях. Здесь уделят внимание вечным темам и коснутся современных проблем. Путешествуя по планетам, зрители услышат научный рассказ о них и о волгоградских летчиках.

В программе участвуют артисты «Волгоградконцерта»: Александра Соловьева, Галина Лисунова, Татьяна Мокрая, Юлия Большакова. Сказочный принц – учащийся школы № 81, гран-призёр Международных и Всероссийских конкурсов, солист Волгоградской детской филармонии Денис Дёмкин.

Билеты в кассах города и по телефону 50-50-09