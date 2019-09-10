Хотите изучить языки соседних стран? Значит вам пора сходить в Волгоградскую областную библиотеку им. М. Горького, где до 1 октября будет проходить регистрация на бесплатные тренинги по польскому, татарскому, армянскому, азербайджанскому и венгерскому языкам в рамках проекта «Школа языков соседей».

«Школа языков соседей» — проект, предоставляющий возможность всем желающим ознакомиться со всеми тонкостями культур и языков народов, проживающих на территории нашей большой страны.

Место занятий: г. Волгоград, ул. Мира 15, ВОУНБ им. М. Горького, Сектор межкультурных коммуникаций (4-й этаж). Телефон для справок 8(8442)33-11-50.

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