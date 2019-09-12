В ближайшую субботу в парке «Комсомольский сад» на Аллее звёзд (улица Ленина) всех желающих будут ждать на встрече с высококвалифицированными юристами, которые совершенно бесплатно проконсультируют граждан, как сэкономить семейный бюджет, грамотно используя электроэнергию, воду и другие ресурсы, как не переплачивать за ЖКУ, расскажут о правах собственников и их обязанностях, посоветуют, как поступить в той или иной непонятной ситуации. Юристы будут ждать вас в 17:00.

А перед этим в 16:00 всех желающих приглашают на интерактивную программу от Музея занимательных наук Эйнштейна, который в прошлые выходные не всё успел рассказать и объяснить.

Все экспонаты интерактивны и их обязательно нужно трогать руками, поэтому каждый, кто придёт на встречу с наукой, сможет почувствовать себя настоящим ученым. Кроме этого, все присутствующие примут участие в самых ярких и интересных опытах, которые входят в многочисленные шоу-программы «Музея занимательных наук Эйнштейна». Программа продлится до 19:00.

Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.