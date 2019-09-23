В ближайшие выходные в Волгограде пройдут традиционный ежегодный Фестиваль экстремальных видов спорта «Трамплин», организаторами которого выступает Региональная общественная организация «Федерация автомобильного спорта и мотоциклетного спорта Волгоградской области», Волгоградская городская спортивная общественная организация «Спортивно-технический клуб «АлИг» при поддержке администрации Волгограда и Волгоградской области.

Фестиваль будет проходить 29 сентября на мототрассе «Максимка» в Советском районе. В рамках мероприятия состоится третий этап Открытого Чемпионата и Первенства Волгоградской области по мотокроссу, который организован при поддержке Фонда Президентских грантов.

Волгоградцы увидят зрелищные соревнования по мотокроссу в классах 65, 85, 125 куб.см. «юниоры», «Open», «Ветераны» и «Квадроциклы», а также соревнования по автомногоборью. Помимо этого тут будут проходить гонки на радиоуправляемых автомобилях в классах «багги», «монстры», «траги», а для любителей силового экстрима организованы соревнования по паркуру и воркауту.

Новой в рамках предстоящего фестиваля будет площадка, на которой пройдет открытая тренировка по Kangoo jumps. Тренировка по Kangoo jumps — это аэробика в пружинящей обуви, которая защищает суставы от ударной нагрузки.

На территории фестиваля будут работать несколько фотозон, гастрономическая площадка, а также интерактивные площадки с конкурсами, где можно выиграть призы от партнеров мероприятия.

Партнером Фестиваля выступает Компания «Фреш-Авто», информационным партнером является радио «Волгоград FM».

Вход свободный, схему проезда и более подробную информацию можно получить по телефону 68-02-22 и на сайте www.alig.ru