Городской квест «34-й регион», организованный в честь дня рождения Волгограда, будет проходить 6 сентября. Организатором квеста выступает Волгоградская областная библиотека для молодёжи. Начало в 11:00.

Участникам предстоит пройти увлекательный игровой маршрут, разыскивая архитектурно-исторические памятники на территории Городского сада, используя для прохождения специальные карточки с заданиями и старинные фотографии.

Где находится одно из самых высоких зданий Царицына? Что такое дом с бельведером? И какое место на территории Городского сада было самым неприступным для врага? Ответить на эти и другие не менее интересные вопросы предстоит участникам квеста.

Возрастные ограничения мероприятия: 12+. Справки по телефону 8(8442)94-45-44 (Нищик Людмила Константиновна).

:-P
[add_eventon show_et_ft_img="no" ft_event_priority="yes" only_ft="yes" hide_past="yes" event_count="2" etc_override="yes" ux_val="4" evc_open="no" jumper="no" hide_so="yes" sort_by="sort_rand" hide_end_time="yes" hide_arrows="no" evonotes=""]
Больше мероприятий...

Читайте также:

  1. Завершен третий этап чемпионата России по ралли-рейдам «Великая степь – Дон 2016»
  2. Волгоградцев приглашают поучаствовать в историческом квесте «Сталинградская битва»
  3. Фестиваль «В Движении 2014» собрал любителей экстрима