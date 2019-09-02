Городской квест «34-й регион», организованный в честь дня рождения Волгограда, будет проходить 6 сентября. Организатором квеста выступает Волгоградская областная библиотека для молодёжи. Начало в 11:00.

Участникам предстоит пройти увлекательный игровой маршрут, разыскивая архитектурно-исторические памятники на территории Городского сада, используя для прохождения специальные карточки с заданиями и старинные фотографии.

Где находится одно из самых высоких зданий Царицына? Что такое дом с бельведером? И какое место на территории Городского сада было самым неприступным для врага? Ответить на эти и другие не менее интересные вопросы предстоит участникам квеста.

Возрастные ограничения мероприятия: 12+. Справки по телефону 8(8442)94-45-44 (Нищик Людмила Константиновна).