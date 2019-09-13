В Детско-юношеском центре Волгограда состоится мероприятие, посвященное 250-летию со дня рождения Ивана Андреевича Крылова. В рамках мероприятия гостей приглашают на мастер-классы по написанию басен и показ фильма о Крылове, который представит автор — заслуженный артист РФ Александр Тютрюмов. Мероприятие пройдет 19 сентября, начало в 11:00.

Мастер-класс по написанию басен и стихов пройдёт для молодёжной аудитории, в финале его участники получат памятные подарки от организаторов. Продолжат мероприятие выступления актёров и чтецов. Завершит программу показ документально-постановочного фильма Александра Тютрюмова «Крылов. Реальность и вымысел». Также в мероприятии примет участие литературовед Анатолий Смирнов, который представит неизвестные факты из жизни одного из самых любимых русских классиков. Вход на мероприятие свободный.

Волгоградцев научат писать басни и стихи Культура

:-P
[add_eventon show_et_ft_img="no" ft_event_priority="yes" only_ft="yes" hide_past="yes" event_count="2" etc_override="yes" ux_val="4" evc_open="no" jumper="no" hide_so="yes" sort_by="sort_rand" hide_end_time="yes" hide_arrows="no" evonotes=""]
Больше мероприятий...

Читайте также:

  1. Новый проект «Free Room Production» рассказывает о проблемах общества
  2. Музеи региона приглашают на 13-ю ежегодную всероссийскую акцию «Ночь музеев»
  3. В Волгограде состоялся пресс-показ фильма «Территория»