В Детско-юношеском центре Волгограда состоится мероприятие, посвященное 250-летию со дня рождения Ивана Андреевича Крылова. В рамках мероприятия гостей приглашают на мастер-классы по написанию басен и показ фильма о Крылове, который представит автор — заслуженный артист РФ Александр Тютрюмов. Мероприятие пройдет 19 сентября, начало в 11:00.

Мастер-класс по написанию басен и стихов пройдёт для молодёжной аудитории, в финале его участники получат памятные подарки от организаторов. Продолжат мероприятие выступления актёров и чтецов. Завершит программу показ документально-постановочного фильма Александра Тютрюмова «Крылов. Реальность и вымысел». Также в мероприятии примет участие литературовед Анатолий Смирнов, который представит неизвестные факты из жизни одного из самых любимых русских классиков. Вход на мероприятие свободный.