За этот год своё здоровье уже проверили почти 260 тысяч жителей региона, из них 68 тысяч пациентов направлены врачами на дополнительное обследование. Диспансеризация продолжается, для удобства граждан специалисты теперь ведут прием в вечернее время.

По данным комитета здравоохранения Волгоградской области, в рамках диспансеризации в поликлинике можно получить исследования крови, консультации терапевта, офтальмолога, невролога и хирурга. Кроме этого, женщинам старше 40 лет проводят маммографию, мужчинам — скрининг на выявление новообразований предстательной железы, а также обследование желудочно-кишечного тракта.

Для удобства граждан с первого июня 2019 года медучреждения во всех регионах страны проводят диспансеризацию населения в вечерние часы и в выходные дни. В Волгоградской области принимать пациентов по новому графику начали 54 государственных учреждения здравоохранения, а также поликлиника ОАО «РЖД». Информация о графике работы и специалистах, задействованных в диспансеризации, размещена на сайтах организаций.

Напомним, в 2019 году в рамках внедрения системы долговременного ухода в Волгоградской области начала работать служба доставки граждан старшего возраста — для этого регион получил 36 машин класса «универсал». Подвоз на плановый осмотр в центральные районные больницы идет в соответствии с графиком.