В минувшие выходные Волгоград отмечал круглую дату со дня своего основания. Если кто ещё не в курсе — Волгограду исполнилось уже 430 лет. В честь этого события для жителей и гостей города было организованно множество мероприятий. Основная часть которых проходила в центре города, где и провели свои выходные многие волгоградцы. И не зря, ведь посмотреть и в правду было на что.

Живой Волгоград к сожалению не смог охватить все мероприятия и посетил лишь несколько площадок. Первой остановкой стал ЦПКиО, где проходила акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – Твой выбор». На площадке проведения акции можно было увидеть выставку военной техники. Гостям продемонстрировали современные танки Т-90А, боевые машины пехоты третьего поколения, самоходные артиллерийские бронетранспортеры, стрелковое оружие времен Великой Отечественной войны и современную экипировку военных. Там же желающие смогли получить консультацию специалистов и пройти углубленное профессионально-психологическое тестирование.

Далее путь лежал мимо набережной в пойму реки Царица, где проходило очень колоритное мероприятие — «Царицынский бал». Бал готовился очень долго, во время подготовки участники не только тщательно готовили наряды, но и оттачивали свои танцевальные навыки на репетициях. Все старания прошли не напрасно. В день празднования 430-летия Царицына-Сталинграда-Волгограда перед интерактивным музеем «Россия — Моя История» состоялось по-настоящему завораживающие действо. Пары закружились в вальсе под аккомпанемент симфонического оркестра. Бальные платья барышень и строгие костюмы кавалеров перенесли гостей в прошлое, хоть и не на долго. Среди танцоров, кстати, были и парни из Роты почётного караула. Смотрелись все пары очень красиво, а их танцы никого не оставили равнодушными.

И ещё одна площадка, мимо которой невозможно было пройти, расположилась в парке «Комсомольский сад». Сюда стягивались все те, кто успел проголодаться. Нет тут не раздавали бесплатных блинов и каши. Тут был организован целый гастрономический фестиваль, под названием «Вкусно! Маркет». На одной площадке фестиваль собрал более двадцати проектов гастрономических проектов. Шеф-повара ресторанов и кафе представили гостям свои оригинальные творения, а желающие смогли даже принять участие в мастер-классах по приготовлению вкусностей. Также были и разные дегустации и музыкальное сопровождение.

Ну и уже после всех вкусностей «Живой Волгоград» прогулялся по набережной, где можно было увидеть «Ожившие скульптуры», экспозиция которых проходила в рамках городского конкурса. А в акватории Волги можно было увидеть яхты, которые принимали участие в парусной регате «Кубок Сталинграда-2019». Концерт увы мы пропустили и салюта тоже не дождались, но зато сняли много чего интересного и без того. Смотрим и вспоминаем как это было. И, к слову, не забываем заходить на bez.coffee, где публикуются ближайшие мероприятия Волгограда.