В эти выходные на территории хутора Бобры и поселка Нижний Тракторный в рамках Чистых Игр прошел Кубок Чистоты.

Место игр определено с помощью голосования жителей в социальных сетях. Наибольшее количество голосов набрал парк в пос. Нижний Тракторный и пляж на территории х.Бобры. Места выбраны не случайно – к сожалению, больше отходов складируется там, где отдыхают люди, которые не всегда забирают свой мусор. Этот мусор в игровой форме решили собрать жители города.

Как и в прошлые игры, желающих оказалось немало: более 200 человек объединились в команды и боролись за Кубок Чистоты. В этот раз в Чистых играх приняли участие семьи, школьники и юные волгоградцы, которые пока не ходят в школу.

По итогам двух игр собрано более 2,7 тонны отходов, среди которых найден «целый гардероб среднестатистической семьи с верхней одеждой и обувью». Вывоз отходов осуществил региональный оператор по обращению с отходами в Волгоградской области «Управление отходами — Волгоград».

Во всемирный день чистоты в Волгограде прошел кубок чистоты Общество

Во всемирный день чистоты в Волгограде прошел кубок чистоты Общество
Во всемирный день чистоты в Волгограде прошел кубок чистоты Общество
Во всемирный день чистоты в Волгограде прошел кубок чистоты Общество
:-P
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