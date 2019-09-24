В Волгоградском государственном институте искусств и культуры вскоре откроется выставка фотографий, которые сделали студенты и абитуриенты вуза. Она будет экспонироваться в главном корпусе вуза на постоянной основе.

«Идея провести фотовыставку возникла после того, как наша студентка Аксения Шапорова, которая обучается на втором курсе по направлению «Руководство студией кино, фото- и видеотворчества», получила диплом одного из самых престижных международных фотоконкурсов 35AWARDS. Талантливая девушка вошла в сотню лучших фотографов, а её работы — мужские портреты в черно-белом исполнении — оказались на 24-й строчке ТОП-100», — рассказал и.о. ректора ВГИИКа Александр Веденеев.

Отметим, студенты ВГИИКа постоянно принимают участие в городских, областных и всероссийских фотоконкурсах, где завоевывают призовые места. В экспозиции будущей выставки своё место займут и фотографии, сделанные волгоградскими студентами на Московском международном кинофестивале, где участники вузовского киноклуба «Альтернатива» ежегодно работают в качестве волонтёров. Также на выставке покажут лучшие фотоработы, которые абитуриенты ежегодно представляют на вступительных экзаменах.

Открытие выставки планируется к 20-летию Волгоградского государственного института искусств и культуры, которое вуз отметит в наступившем учебном году.