В ближайшую субботу в парке «Комсомольский сад» вновь будет работать «свободный микрофон». Любой желающий сможет прийти и выступить перед публикой, для этого нужно всего лишь зарегистрироваться перед началом мероприятия.

По данным организаторов, «Свободный микрофон» будет работать на сцене парка 7 сентября с 17:00. Каждому участнику будет отведено пять минут на выступление. И если вы решили выступить то обязательно приходить, ведь это мероприятие станет заключительным в этом сезоне.

Любой желающий по-прежнему может спеть песню, прочитать стихи (свои и не очень), рассказать анекдот или притчу. Есть и ограничения — нельзя материться, агитировать за политику и рассказывать про эротику. Регистрация участников начнется в 16:30.

Вход свободный. Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.