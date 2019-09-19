Уже сегодня вечером 19 сентября в центре города пройдут бесплатные пешеходные экскурсии по двум маршрутам. Экскурсантов проведут по улице имени Н.В. Гоголя и улице Мира. Присоединиться к экскурсиям могут все желающие, без предварительной записи.

Улица Гоголя привлекает к себе внимание тем, что в свое время считалась деловым центром Царицына. Экскурсоводы расскажут любопытные факты из жизни городских купцов, об ассортименте царицынских магазинов и других исторических фактах.

Улица Мира – самая красивая улица Волгограда, которую восстанавливали после войны лучшие архитекторы страны.

Экскурсии стартуют от знака «Нулевой километр» на площади Павших борцов в 17:00. Все пешеходные маршруты рассчитаны на 45-50 минут.

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