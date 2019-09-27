ООО «Концессии теплоснабжения» смонтировали тепловую сеть на ул. Огарева. Сейчас на объекте производится обратная засыпка траншеи. В ходе реконструкции рабочие подрядной организации заменили 500 метров старого трубопровода. Техническое перевооружение теплотрассы проводилось в рамках инвестиционной программы компании.

«Концессии теплоснабжения» заинтересованы в том, чтобы потребители получали качественные коммунальные услуги «теплоснабжение» и «горячее водоснабжение». С этой целью компания организовала реконструкцию проблемной тепломагистрали на ул. Огарева в Ворошиловском районе. Пролегающая здесь сеть была построена в начале 90-х годов прошлого века и за десятилетия эксплуатации пришла в негодность.

Чтобы обеспечить стабильную подачу тепла жителям, «Концессии теплоснабжения» выполнили техническое перевооружение тепловой магистрали. Вместо старых металлических труб смонтировали новые трубопроводы в пенополиуретановой изоляции. ППУ-изоляция надежно защищает сети от повреждений и внешних нагрузок и увеличивает срок эксплуатации инженерной системы до 30 лет.

На данный момент строительно-монтажные работы на ул. Огарева полностью завершены. Новая сеть смонтирована. Сейчас рабочие подрядной организации выполняют засыпку траншеи. После этого будет проведено благоустройство.

Всего на ул. Огарева смонтировали 500 метров тепломагистрали. Новая сеть улучшит подачу тепла в отопительном сезоне в 21 многоквартирный дом, а кроме того повысит надежность работы всей системы теплоснабжения Ворошиловского района.

Напомним, ООО «Концессии теплоснабжения» модернизируют тепловую инфраструктуру Волгограда с помощью инвестиций негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размещаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список. При этом компания поддержала инициативу Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) в области устойчивого развития и зеленого инвестирования. «Концессии…» в полном объеме следуют рекомендациям НАКДИ и при принятии финансовых, инвестиционных решений учитывают социальные, экологические факторы с тем, чтобы оказывать положительное влияние на окружающую среду и развитие общества в целом.