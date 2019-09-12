«Концессии теплоснабжения» в рамках инвестиционной программы продолжают реконструкцию проблемной теплотрассы на ул. Огарева. Пролегавшие здесь старые сети уже демонтировали. Сейчас на их месте прокладывают 500 метров новых трубопроводов в пенополиуретановой изоляции. С наступлением холодов новые трубы обеспечат стабильную подачу тепла потребителям.

Тепломагистраль на ул. Огарева функционировала более 20 лет и уже отработала нормативный срок службы. Серьезный износ металлических труб привел к высокой аварийности, которая сказывалась не только на качестве предоставления коммунальных услуг волгоградцам, но и на надежности функционирования всей инженерной системы, отвечающей за снабжение теплом жилых домов и социальных объектов Ворошиловского района. Чтобы повысить комфорт потребителей, ООО «Концессии теплоснабжения» в рамках масштабной инвестиционной программы организовали реконструкцию теплотрассы.

Сначала рабочие подрядной организации демонтировали старые металлические трубы и защищавшие их бетонные коробы. Сейчас осуществляется монтаж новых трубопроводов диаметрами 300 и 400 мм в ППУ-изоляции. Пенополиуретановая изоляция – современное покрытие, которое позволяет прокладывать сети без использования бетонных коробов – сразу в грунт и при этом обеспечивает высококачественную защиту труб от повреждений, тем самым увеличивая срок эксплуатации системы до 30 лет.

Всего на ул. Огарева будет смонтировано 500 метров (в однотрубном исчислении) сети теплоснабжения.

Напомним, ООО «Концессии теплоснабжения» модернизируют тепловую инфраструктуру Волгограда с привлечением инвестиций негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размещаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список. При этом компания поддержала инициативу Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) в области устойчивого развития и зеленого инвестирования. «Концессии…» в полном объеме следуют рекомендациям НАКДИ и при принятии финансовых, инвестиционных решений учитывают социальные, экологические факторы с тем, чтобы оказывать положительное влияние на окружающую среду и развитие общества в целом.