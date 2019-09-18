За первое полугодие деятельности регионального оператора по обращению с ТКО в Волгоградской области собрано около 3 миллионов кубических метров отходов.

Организована и отлажена деятельность по сбору и транспортированию ТКО в отдалённых районах Волгоградской области. С июня организован централизованный вывоз отходов с острова Сарпинский с помощью современной высокоэффективной спецтехники повышенной проходимости. По данным на сентябрь, с острова собрано более 66 тонн твердых коммунальных отходов. Всего в Волгоградской области на экологически безопасную обработку и захоронение поступило около 3 млн кубометров коммунальных отходов.

Региональный оператор планомерно ведет работу по приобретению нового контейнерного парка, отвечающего требованиям экологической безопасности. На начало сентября региональный оператором установлено 27 455 контейнеров на территории Волгоградской области, привлечено 468 единиц спецтехники. В трех районах области продолжается работа по расстановке новых контейнеров европейского качества.

Организована работа диспетчерской службы по приему жалоб, обращений и заявлений граждан. Физические лица могут обратиться по телефону 8-800-350-43-48, телефон для юридических лиц — 8 (8442) 26-82-67. Юридические и физические лица могут отправить обращение на [email protected]. На вопросы физических лиц в Волгограде готовы ответить в офисах для обращений АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», в области – отделения МФЦ. Для юридических лиц налажен электронный документооборот в СБИС и ДИАДОК. В Волгограде юридические лица также могут обратиться по адресу г. Волгоград, ул. Новороссийская д. 14Б.

Региональный оператор в полной мере исполняет свои обязанности по предоставлению набора услуг качественно и всем без исключения: жителям и больших городов, и маленьких поселков. Главная цель регионального оператор — повысить качество услуги по обращению с ТКО, предотвратить появление свалок, улучшить экологическую ситуацию.